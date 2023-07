Calcio: ad Salernitana, "valutiamo 4-5 innesti"

"Il calcio è come un'azienda, tutte le aziende hanno dei team che di anno in anno vengono rinnovati". Lo ha detto l'amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, parlando di calciomercato a margine di una visita al Giffoni Film Festival.

"Sepe e Bonazzoli hanno seguito un percorso insieme alla squadra, stiamo valutando con attenzione una serie di proposte che sono arrivate - ha detto l'ad dei granata -. È tutto work in progress. Penso che la morfologia della nuova Salernitana la vedremo nei primi giorni del mese di agosto e capiremo anche rispetto a questi due atleti e ad altri quale sarà il loro percorso, se con noi o in un altro contesto. Per ora fanno parte della Salernitana e stanno seguendo un cammino insieme agli altri".

In merito a possibili nuovo acquisti, Milan ha spiegato che "l'ossatura della squadra c'è. Noi stiamo monitorando quattro-cinque calciatori e lo stiamo facendo giorno per giorno.

Il direttore De Sanctis e il suo team stanno lavorando costantemente. Siamo in dialogo continuo con alcuni club nazionali ed internazionali, al momento giusto tireremo un rigo, partendo dal presupposto che a differenza dello scorso anno la squadra c'è ed ha una sua morfologia". "Abbiamo visto anche dalla partita di ieri alcune carenze, non c'è miopia su questo - ha aggiunto Milan -. Però c'è anche attenzione, non solo alla parte economica ma alla parte di sostenibilità. Abbiamo capito sulla nostra pelle che, a volte, accettare o accelerare delle trattative può arrecare un danno economico che a distanza di una settimana può essere attenuato".

"Sicuramente - ha concluso il dirigente - il progetto Salernitana si basa sulla sostenibilità perché vuole essere un progetto duraturo. Noi siamo convinti che chi vuole accelerare, poi crea nel club dei danni o una situazione contabile che poi si va a ripercuotere, come quella che vediamo a livello nazionale o internazionale, su alcuni club".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA