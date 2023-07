Bernini, i ragazzi non devono aver paura di sbagliare

"Non bisogna avere paura di sbagliare. L'errore è creativo, assolutamente creativo. Mai i ragazzi devono pensare che, attraverso un errore, la loro vita sia compromessa. Le cose più grandi e più importanti al mondo, proprio come ricerca scientifica oltre che l'America, sono state scoperte per errore. Quindi, evviva gli errori, si può sbagliare, si impara e poi si fa meglio". Lo ha detto la ministra della Ricerca e dell'Università, Anna Maria Bernini nel corso di un incontro stampa al Giffoni Film Festival.

Parlando proprio del festival, la ministra ha sottolineato che "Giffoni è indispensabile. Devo dire che è indispensabile ai ragazzi, ma anche a noi perché ci dà delle grandi lezioni di vita". "Solo con una visione orizzontale si fanno circolare le idee, il verticale non funziona, funziona la comunità - ha concluso - Qui c'è veramente una comunità di persone che ha voglia di fare, ha voglia di condividere, non ha paura di mettersi in gioco e che comincia, già da piccolissima, ad assumersi le sue responsabilità"



