Tiro a volo:Mondiali junior;Fossa,pioggia di medaglie per Italia

Italia in cattedra, come spesso accade nel tiro a volo, anche ai Mondiali Junior in corso in Corea del Sud, a Changwon. Nella prova della Fossa Olimpica l'oro è infatti andato al tiratore campano di Sarno Matteo D'Ambrosi, mentre l'altro azzurro Emanuele Iezzi ha chiuso al terzo posto, e quindi con un bronzo. Nella prova femminile c'è invece stato l'argento della poliziotta ternana Giorgia Lenticchia, che ha così migliorato il bronzo di due anni fa a Lima. Ci sono poi state, per il gruppo azzurro del ct Daniele Di Spigno, l'oro nella prova a squadra maschile e l'argento in quella femminile.

D'Ambrosi si è reso protagonista di un'ottima prestazione: dopo aver chiuso al sesto posto nelle qualificazioni, con 118/125 (+2), in finale ha messo in chiaro le sue intenzioni fin dai primi piattelli guadagnando la prima posizione e duellando con lo spagnolo Andres Garcia per la leadership. Alla fine i due si sono trovati appaiati sul 45/50 e hanno proseguito il confronto in uno spareggio molto teso, in cui alla fine il campano si è imposto per 14-13. "Ho dovuto far ricorso a tutte le mie energie per mantenermi concentrato e arrivare a questo bellissimo oro - il commento di D'Ambrosi - Nelle qualificazioni potevo fare meglio e sono entrato in pedana per la finale con l'intenzione di riscattarmi. Sono molto contento di questo risultato e lo dedico alla mia famiglia, alle Fiamme Azzurre e alla Fitav".

Sul podio è salito anche Emanuele Iezzi di Manoppello, già medaglia d'argento al Mondiale del 2022 ad Osijek. Migliore nelle qualificazioni con 120/125, l'abruzzese si è dovuto fermare sul terzo gradino con 33/40.

Nella gara femminile, Giorgia Lenticchia ed Elena Navelli hanno centrato l'ingresso in finale, rispettivamente con il quarto posto con 109/125 +7 ed il quinto con 109/125 +4. Poi l'umbra ha scalato la classifica fino a trovarsi a duellare con la statunitense Ryan Paiger Phillips per il titolo Iridato, ma con 45/50 a 42/50 si è dovuta accontentare dell'argento. Bronzo per l'altra americana Carey Garrison e quinto posto per Navelli.





