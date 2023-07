Rogo nel campo nomadi,colonna fumo si vede a chilometri distanza

È ancora in corso l'operazione di bonifica del vasto rogo che è divampato nella tarda mattinata di oggi nei pressi del campo nomadi di via Carrafiello, alla periferia di Giugliano (Napoli). Dalla zona si è levata una colonna di fumo nero e denso che è stata visibile anche dal centro cittadino. Un incendio che, secondo un primo accertamento, è stato alimentato dai cumuli di rifiuti che sono stati depositati lungo la strada.

L'incendio di oggi ha scatenato nuove polemiche, soprattutto sui social. C'è chi denuncia che ormai i roghi di rifiuti sono sempre più frequenti e ciò costringe coloro che abitano in case della zona a vivere con le finestre chiuse, anche con il caldo di questi giorni.



