Vita da Carlo, Verdone seconda stagione dal 15 settembre

La data è stata ufficializzata dai protagonisti Carlo Verdone, Sangiovanni e Ludovica Martino al Giffoni Film Festival 2023. Vita da Carlo seconda stagione, la serie autobiografica di successo interpretata da Carlo Verdone e prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ a partire dal 15 settembre.

La data di lancio è stata ufficializzata in occasione del Giffoni Film Festival 2023, durante uno speciale panel dedicato in cui Carlo Verdone insieme ai co-protagonisti della serie, Sangiovanni e Ludovica Martino con i ragazzi presenti al festival. La serie è scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e da Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

La serie, oltre a Carlo Verdone, vanta nel suo cast i nomi più forti dello spettacolo italiano e non solo: Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici. Le musiche di Vita da Carlo saranno di Fabio Amurri, Edizioni Musicali Filmauro, Direttore della Fotografia Roberto Forza, Scenografia Giuliano Pannuti, Costumi Tatiana Romanoff, Montaggio Pietro Morana, Organizzatore Generale della Produzione Carlo Pasini.



