Turismo e sicurezza trasporti, in campo i Cc a Sorrento

Tre autisti abusivi e cinque veicoli privi della prevista revisione: è il bilancio dei primi giorni di controllo dei carabinieri di Sorrento contro le 'navette abusive' e le diverse irregolarità nel campo dei trasporti di turisti, in un luglio da tutto esaurito per le vacanze in costiera.

Per questo motivo i Carabinieri hanno voluto approfondire il tema delle "navette abusive" e aumentare i controlli, specie nei confronti di autisti di Taxi e NCC indisciplinati che effettuano un servizio di trasporto persone senza alcuna autorizzazione.

Finora, ma i servizi proseguiranno, sono stati controllati 190 veicoli mentre stavano trasportando turisti. I carabinieri hanno anche sanzionato 3 "navette" in sosta non consentita e 28 autisti che non indossavano le cinture di sicurezza.



