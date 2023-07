Tajani, a settembre a Paestum ci sarà il Berlusconi day

"Il 29 e 30 settembre e il primo ottobre qui a Paestum ci sarà una tre giorni nazionale che sarà il modo per riprendere l'attività politica dopo la pausa estiva, ammesso che ci sia la pausa estiva, una tradizionale riapertura. Non è un caso che si inizi il 29 settembre che è la data di nascita di Silvio Berlusconi. Sarà il Berlusconi day, il primo giorno che faremo qui a Paestum". Lo ha detto, proprio a Paestum, Antonio Tajani.

"Forza Italia in questo momento è fortemente impegnata a organizzare sul territorio una presenza capillare così come ci aveva chiesto Berlusconi - ha sottolineato - Una presenza capillare per diffondere le nostre idee e i nostri progetti. È una organizzazione che, in Campania, abbiamo rinforzato molto, vediamo i risultati delle ultime elezioni amministrative.

Abbiamo in tutta Italia predisposto una serie di attività anche durante l'estate. A fine mese ci saranno due giorni ancora di presenza nella località di villeggiatura, ci sarà la riunione dei giovani di Forza Italia a Gaeta all'inizio di settembre".





