Giovanna Sannino, dopo Mare Fuori vorrei un film con Muccino

Dopo il successo di Mare Fuori sogna di lavorare in un film di Gabriele Muccino la giovane e talentuosa attrice Giovanna Sannino, nota al grande pubblico per il ruolo di Carmela nella fortunata serie Rai. Oggi Giovanna si è raccontata al Giffoni Film Festival. "Mare Fuori è stato ed è un viaggio meraviglioso in una realtà difficile che racconta di ragazzi e ragazze del carcere minorile, che racconta la sofferenza, le vite interrotte, i sogni, dove non si conosce l'affetto ma la fame. Girare questa serie è stato per me un forte impatto emotivo. Nisida è una realtà virtuosa e, tra i molteplici messaggi che ci siamo posti come obiettivo di trasmettere è che bisogna avere sempre un'educazione al bello anche in luoghi difficili dove possono sorgere relazioni e sentimenti autentici".

Giovanna Sannino, amando il suo personaggio, raccomanda ai giovani di guardare e ogni prodotto cinematografico con consapevolezza: "Dobbiamo rifiutare ogni fanatismo e soprattutto occorre sempre ricordare che un personaggio è legato (ed è questa la sua bellezza ed il suo fascino) a quella determinata serie, e non va confuso con l'attore. Oggi sono Carmela, un domani potrei interpretare un personaggio con una storia ed uno stile completamente diverso", racconta. Incalzata dalle domande dei giovanissimi Giffoner in Sala Alberto Sordi, Giovanna Sannino ha raccontato di essere sempre stata innamorata del Teatro e dell'arte e del "sentire raccontare storie": "Ad un ragazzo o una ragazza che vorrebbe fare l'attrice suggerisco di non attenersi ai provini o ai progetti non andati in porto perché fa parte della vita, è capitato tante volte anche a me ma io ho sempre creduto in me stessa. Il mio sogno è lavorare con Muccino. A teatro farei tutto Eduardo, sin da piccola sono letteralmente innamorata delle sue opere".



