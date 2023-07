71enne malato terminale morto in carcere, la denuncia del garante

Un detenuto di 71 anni, Camillo Corallo, è morto nel carcere di Poggioreale: "Era malato terminale, da un mese attendeva una decisione del giudice per poter uscire e morire dignitosamente". A sollevare il caso è il garante dei reclusi della Campania, Samuele Ciambriello, che ha incontrato i familiari del detenuto.

"Oltre 100 detenuti l'anno muoiono per 'cause naturali' nelle carceri italiane. Raramente i giornali ne danno notizia. A volte la causa della morte è l'infarto, evento difficilmente prevedibile. Altre volte sono le complicazioni di un malanno trascurato o curato male. Altre volte ancora la morte arriva al termine di un lungo deperimento, dovuto a malattie croniche, o a scioperi della fame", ricorda Ciambriello.

Il garante sottolinea che "i tribunali applicano in maniera molto disomogenea le norme sul differimento della pena per le persone gravemente ammalate (art. 146 e art. 147 c.p.) e, spesso, la scarcerazione non viene concessa perché il detenuto è considerato ancora pericoloso, nonostante la malattia che lo debilita. O come nel caso di Camillo Corallo non arriva dopo un mese".

"Verita' e giustizia", chiede Ciambriello esprimendo le condoglianze alla famiglia: "Superiamo il populismo penale ed evitiamo il peccato mortale e civile dell'indifferenza, un proiettile silenzioso che uccide lentamente".



