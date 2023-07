Caterina Balivo, è La Volta Buona

"Quando la Rai mi ha chiamato per propormi di tornare su Raiuno, nella fascia oraria delle 14.00 alle 16,00, dove avevo lavorato per tanti anni, mi si è aperto il cuore. Ne ho parlato con il mio agente e anche in famiglia, e ci siamo detti che era tempo di tornare nella mia casa televisiva". E' La volta buona di Caterina Balivo, la conduttrice campana che dall'11 settembre torna signora del pomeriggio nello spazio che era di Serena Bortone con "Oggi è un altro giorno".

"Racconterò le eccellenze italiane in tutti i campi, le storie di vita che fanno bene al cuore - ha anticipato Balivo - quelle che hanno risvolti positivi in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo, nello spettacolo ma anche vicende legate all' attualità. Ci sarà uno spazio dedicato al gioco, protagonisti i telespettatori. Gli ospiti saranno tanti volti popolari che formeranno una vera e propria compagnia di giro.

Soprattutto racconterò la provincia italiana, un mondo che che conosco bene essendo nata ad Aversa e legatissima alle mie radici. E'questo il senso del pomeriggio Rai. Che atmosfera si respirerà? Gli spettatori hanno bisogno di serenità ed anche di eleganza".

L'esperienza da La 7 è stata molto positiva: "Lingo Parole in gioco è stato una grande soddisfazione ed è andato benissimo, era un programma che avevo voglia di sperimentare. Ma c'è stata anche Rai2 con "Help", un format venduto anche all'estero. E il ruolo di giurata a "Il Cantante mascherato". Insomma, ho diversificato e fatto esperienza. Colgo anche l'occasione per ringraziare l'accoglienza che ho ricevuto in questi anni su altre reti".



