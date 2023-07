A Castel Volturno Lega rilancia ultimo anno giunta Petrella

Un incontro per rilanciare l'ultimo anno dell'amministrazione di Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno per il centrodestra, si è tenuta da parte della Lega nella cittadina in provincia di Caserta. All'incontro ieri sera hanno partecipato i dirigenti e gli amministratori locali della "Lega Salvini Premier", con il segretario Provinciale Salvatore Mastroianni e il coordinatore Regionale l'europarlamentare Valentino Grant. Presenti i Consiglieri Comunali Giuseppe Daria, Sonia Grieco, Dario Napolitano, Vincenzo Riccardo; i Dirigenti Emilio Traettino, Franco Fascia e Carmine Brancaccio, l'Assessore al Bilancio Mariapia Napolitano e la giovane vicesindaco Federica Tamburrino accompagnati dal segretario Cittadino Domenico Giancotti.

"L'incontro è servito a mettere ulteriormente a punto la squadra politica sulla città di Castelvolturno, soprattutto in vista degli ultimi dieci mesi di amministrazione del sindaco Luigi Petrella, con l'intento di contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio ed anche al fine di mettere in campo la migliore lista di partito possibile nell'ambito del centrodestra a livello locale", spiegano in una nota Giancotti, Mastroianni e Grant.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA