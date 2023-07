Vicini lanciano allarme ai Cc, uomo trovato morto in casa

Vive con la madre anziana e allettata, viene colto da un malore letale: intervengono i carabinieri, allertati dal portiere dello stabile che da un paio di giorni tentava inutilmente di contattarlo. E' accaduto a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, in via Argine 809. I militari sono giunti sul posto con i vigili del fuoco e personale del 118. La porta di ingresso è stata sfondata: nell'appartamento è stato trovato l'uomo, 52 anni, riverso sul pavimento, morto verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio. La madre, 87 anni, era a letto ed è stata trasferita nell'ospedale Pellegrini. Le sue condizioni sarebbero buone.



