Tajani ai giurati di Giffoni, così vanno aumentati i salari

"Ai giovani dobbiamo dare una prospettiva, una speranza e questo lo possiamo fare soltanto con una buona formazione a livello scolastico, a livello universitario. E poi dobbiamo dare loro dei salari dignitosi, dei salari che li trattengano in Italia e non li facciano essere oggetto di interesse di altri Paesi, o siano costretti ad andarsene altrove perché il salario è troppo basso". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai giurati del festival di Giffoni che gli hanno chiesto del salario minimo.

"Come aumentare il salario? Io sono assolutamente convinto che il salario dei giovani e di tutti gli altri lavoratori si può aumentare intanto abbattendo il cuneo fiscale, detassando le tredicesime, cioè zero tasse sulle tredicesime, zero tasse su tutte le indennità, lavoro notturno, lavoro domenicale, straordinario, premi produzione. Questo permetterebbe ai lavoratori italiani di avere salari più ricchi. Credo che si debba fare soprattutto per i giovani", ha concluso.



