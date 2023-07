Manfredi a Giffoni per anteprima short movie "Un po' per uno"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi lunedì prossimo (alle ore 11) sarà a Giffoni Valle Piana per prendere parte alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival, Manfredi parteciperà all'anteprima dello short movie "Un po' per uno" realizzato da Giffoni Innovation Hub e Giffoni Experience per la prima volta in collaborazione con il Comune di Napoli per l'iniziativa 'La Voce dei Giovani' che ha visto il coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Alfonso Casanova di Napoli, vincitori del contest di scrittura creativa.

'La Voce dei Giovani Napoli' è il progetto ideato e curato da Comune di Napoli, Giffoni Innovation Hub e Giffoni Film Festival, promosso e finanziato dal Comune e sostenuto da Cohousing Cinema Napoli - Ufficio Cinema nell'ambito delle attività che svolge per la formazione e i mestieri dell'audiovisivo, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. Partner del progetto La Doria Group, Mad Entertainment e Rai Cinema Channel. Il progetto rientra nel quadro di azioni messe in campo dall'Amministrazione per rafforzare la conoscenza e la diffusione del Cinema e delle molteplici declinazioni dell'Audiovisivo dedicando una forte rilevanza alla Formazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA