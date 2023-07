Inaugurati a Napoli i giardini di piazza Carlo III

Inaugurati i giardini di piazza Carlo III a Napoli. Lo spazio verde restituito alla città grazie alla sinergia tra il Comune e l'associazione 100x100 Naples L'intervento per la messa a dimora di circa mille piante e per la realizzazione dell'impianto di irrigazione si è concluso nei giorni scorsi. Questa mattina c'è stata l'inaugurazione dei giardini di piazza Carlo III, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore alla salute e al verde Vincenzo Santagada, dell'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, dei presidenti delle Municipalità 3 e 4, Fabio Greco e Maria Caniglia, dei consiglieri comunali Massimo Pepe, Gennaro Acampora e Luigi Musto e dei rappresentanti dell'associazione 100x100 Naples che ha curato i lavori in sinergia con il Comune di Napoli.

La sistemazione dei giardini di piazza Carlo III e la loro manutenzione e cura nel corso del tempo sono un altro tassello del programma di recupero delle aree verdi cittadine avviato con la collaborazione di associazioni e volontari attraverso lo strumento "Adotta un'aiuola". "La sinergia con le associazioni - ha affermato l'Assessore Santagada - è indispensabile per il recupero di spazi verdi da restituire alla piena fruizione dei cittadini".



