Il primo bagno di un disabile nella 'mappatella beach' di Napoli

Per la prima volta una persona diversamente abile ha potuto fare il bagno sulla spiaggia libera della rotonda Diaz, a Napoli, popolarmente nota come 'mappatella beach'. Stamane il rappresentante del dipartimento disabilità di Europa Verde, Ferdinando Ruocco, ha utilizzato la pedana montata dal Comune sull'arenile, che consente di arrivare fin sul bagnasciuga con il supporto di una carrozzella.

"E' stata per me una grande emozione - commenta Ruocco - perchè erano anni che sognavo di fare il bagno anche io qui nel cuore della città. Oggi per noi disabili è stata abbattuta una nuova barriera. Da anni con Europa Verde siamo in prima linea per l'abbattimento delle barriere per i diversamente abili e per la difesa e riqualificazione del lido: grazie agli assessori comunali Trapanese, Armato e Cosenza per aver dato seguito a un impegno preso un anno fa.

Ad accompagnare Ferdinando una delegazione composta tra gli altri dal deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, dalla consigliera regionale di Demos-Europa Verde Roberta Gaeta, dai consiglieri di municipalità di Europa Verde e del M5s.



