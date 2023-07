I 33 anni dell'attesa scudetto del Napoli in un libro

Cosa è cambiato nel tifo, e non solo, in 33 anni, da quando è arrivato il secondo scudetto del Napoli fino al terzo di due mesi fa. Di questo si parla nel libro "La settimana santa", di Giuseppe Manzo e Taisia Raio. Il volume (Giammarino editore, 15 euro), è stato presentato oggi nella sede dell'Ordine dei giornalisti della Campania con un confronto a più voci, moderato dal giornalista e radiocronista Carmine Martino.

"E' un libro a 4 mani scritto da un uomo e da una donna che vi portano i loro rispettivi sguardi: una lettura che coniuga lo stile giornalistico all'analisi sociale", ha affermato il segretario dell'Ordine dei giornalisti Vincenzo Colimoro. Per Antonio Giordano, presidente di Sbarro Health Organization, che ha curato anche la prefazione del volume, "il libro ha risvegliato la memoria e la gioia del Napoli di Maradona e si vede la genuinità del loro amore per la squadra con un ritmo incalzante e a tratti anche divertente. Quest'anno è arrivata una vittoria con una società sana e un modello da imitare".

Dalle sfide con il Milan degli anni '80 al 4 maggio di quest'anno, le emozioni e gli aneddoti tra passato e presente si ripetono nel racconto sollecitato dalle domande di Carmine Martino. "Il libro nasce da una riflessione dopo l'ennesima vittoria dei ragazzi di Spalletti - affermano gli autori Manzo e Raio - con la volontà di capire cosa è cambiato nel tifo e nella gioia dopo 33 anni, dalla radiolina alle live reaction sui social network. C'è però la conferma del rapporto religioso e identitario del popolo napoletano con la sua squadra festeggiando in modo impeccabile e ordinato nonostante l'enorme entusiasmo".

"La settimana santa", ha anche la postfazione di Diego Armando Maradona Junior e sarà nelle librerie dalla prossima settimana.



