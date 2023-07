Gdf sequestra Slot machine "modificate" nel Casertano

Due sale slot completamente abusive, oltre a denaro contante per 4.500 euro, sono stati sequestrati in due bar di San Marcellino (Caserta) dalla Guardia di Finanza insieme a funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania. In azione i finanzieri del Gruppo e della Compagnia Pronto Impiego di Aversa, che hanno anche fatto nei confronti dei tre titolari degli esercizi sanzioni per 110 mila euro.

Durante i controlli nei due bar, finanzieri e funzionari doganali hanno notato la presenza, in stanze attigue e ben nascoste, di vere e proprie sale slot del tutto abusive, al cui interno sono stati trovati sette apparecchi da intrattenimento illegali, in quanto non collegati alla rete dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, dunque privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nelle slot c'erano ancora 4500 euro non ritirati dai gestori. Le macchinette - è emerso - erano state modificate in relazione alla tipologia di giochi offerti ed alle percentuali di vincita. Per gli avventori dunque c'erano poche o quasi assenti possibilità di vincita.



