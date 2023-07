Erogazione idrica a rischio in Irpinia e nel Sannio

(ANSA)- AVELLINO, 21 LUG- Rischio sospensione idrica senza preavviso nelle province di Avellino e Benevento. L'aumento dei consumi elettrici a causa delle alte temperature sottrae tensione agli impianti di sollevamento dell'Alto Calore per mettere in rete il 90 per cento delle risorse idriche distribuite dalla spa con sede nel capoluogo irpino. Una nota è stata inviata ai prefetti di Avellino e Benevento e ai sindaci sulle possibili ricadute del sistema e sulle sospensioni del servizio che l'azienda definisce "non preventivabili". Il personale dell'Alto Calore resta comunque impegnato per intervenire sugli eventuali e possibili blocchi per ridurre i disagi delle comunità. (ANSA)

