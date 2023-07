Eav chiude bilancio 2022 con utile di 1,6 milioni

Eav chiude il bilancio 2022 con un utile di 1,6 milioni di euro. Ad approvare l'esercizio finanziario, come sottolineato dalla stessa azienda di trasporti, è stato il socio unico, la Regione Campania.

In una nota diffusa alla stampa, l'Ente Autonomo Volturno evidenzia come ''dopo due anni difficili a causa del covid, il conto economico di Eav chiude di nuovo con segno positivo''.

''Nel periodo 2011-16 - spiegano ancora da Eav ripercorrendo gli anni di gestione - la società ha registrato perdite in bilancio per complessivi 315 milioni; negli anni 2016-22 ha registrato utili in bilancio per complessivi 96 milioni. Il valore contabile dell'azienda è passato da 10 milioni al 31 dicembre 2015 a 157 milioni al 31 dicembre 2022. Gli investimenti messi in campo dalla società negli ultimi anni ammontano ad oltre 5 miliardi di euro, con cinquanta cantieri aperti ed altri in procinto di partire''.





