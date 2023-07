Dispersione scolastica, da Ercolano un grido d'allarme

La città di Ercolano si fa promotrice di una mozione al Governo per inasprire le pene nei confronti dei genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. L'idea è nata a seguito della presentazione a maggio del progetto 'Legalità dei sentimenti' volto a prevenire il bullismo, la violenza di genere nelle scuole illustrato dalla consigliera comunale Emiliana Dorio alla presenza di consiglieri della Commissione Pari Opportunità che lo hanno condiviso e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Maria De Luzenberger. Nel corso dell'incontro, il magistrato lanciò il grido d'allarme sulla sanzione non adeguata alla gravità del fatto. Appello raccolto dal sindaco e vice presidente dell'Anci Ciro Buonajuto e dal consiglio comunale che hanno preparato l'ipotesi di modifica.

"Da Ercolano parte un grido d'allarme verso il Governo: la dispersione scolastica è una cosa seria e i genitori vanno sanzionati in maniera adeguata", ha detto Buonajuto. "E parte da Ercolano perché questa è una città che combatte contro la dispersione scolastica grazie allo straordinario lavoro delle forze dell'ordine ma anche degli assistenti sociali, dei dirigenti scolastici. Ercolano vuole essere un esempio e vuole sollecitare il Governo affinchè il legislatore possa adeguare l'articolo 731 del codice penale".

L'ipotesi di modifica è stata illustrata alla presenza di Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e di dirigenti scolastici. "L'articolo 731 del codice penale pensa di risolvere il problema della dispersione scolastica con l'ammenda fino a 30 euro. Ma l'efficacia deterrente della sanzione non c'è assolutamente" ha detto Dorio "Ecco che si immagina di inasprire con la proposta dell'arresto fino a sei mesi, e l'ammenda fino a 5mila euro. In qualità di presidente della commissione Affari Istituzionali ho ritenuto di condividere questa proposta con tutti i capigruppo sollecitando il sindaco affinchè la portasse avanti e ringrazio tutti coloro che hanno ritenuto di aderire a questa proposta".



