Dall'ex Whirlpool nasce la newco Italian Green Factory

La ripartenza dell'area industriale dell'ex Whirlpool di Napoli è più vicina. Oggi nasce Italian Green Factory, la newco che gestirà il sito di via Argine. Il sito è stato acquisito da Tea Tek Group rispondendo al bando Zes che prevede, tra l'altro, il riassorbimento di tutte le lavoratrici e lavoratori ex Whirlpool.

"Il nome della newco - spiega l'amministratore di Tea Tek, Felice Granisso - racchiude gli obiettivi e i valori che guidano il nostro lavoro: da un lato l'idea di riportare in Italia produzioni strategiche della filiera industriale della transizione ecologica, dall'altro la sostenibilità. Italian Green Factory vuole essere la fabbrica verde di Napoli che si occuperà di energia solare, di sviluppo e di ricerca (lot, automazione e Al) nel campo nelle rinnovabili. Siamo pronti per questa sfida che, siamo certi, porterà valore a Napoli, al Mezzogiorno e al Paese intero".



