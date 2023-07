Comicron short film festival, il sogno di Gregoretti

Si terra' dal 26 al 29 luglio a Pontelandolfo (BN) il "Comicron International short film festival", ottava edizione, sul tema "La comicità artificiale, l'ultima vera intelligenza", la direzione artistica è di Enrico Caria, coadiuvato da Lucio Gregoretti e Luigi Barletta.

Il Festival nasce dall'idea di Ugo Gregoretti (regista, attore, autore, scomparso il 5 luglio del 2019) di creare una manifestazione dedicata esclusivamente ai cortometraggi comici, evento voluto dal sindaco di Pontelandolfo Ovidio Valerio Testa e dal presidente della pro-loco Pontelandolfo, Nicola Diglio. La sezione competitiva è aperta a cortometraggi di finzione, documentaristici e di animazione e avrà come presidente di giuria il critico cinematografico Alberto Castellano, con lui Antonio Falduto, assistiti dal comitato scientifico composto da Silvia Scola e Giacomo Scarpelli. Tanti i cortometraggi in gara, presentati da Giobbe Covatta e da Rosaria De Cicco. Il Premio Gregoretti andra' a Rosita Marchese (Accademia Belle Arti di Napoli) , al celebre doppiatore Stefano De Sando, al collettivo The Jackal, Giobbe Covatta. Tra gli ospiti Massimo Andrei, Patrizio Rispo, Paola Cannatello, Matteo e Giovanni Mauriello. In cartellone anche il docu-film ''Io e Ugo'' di Gianfranco Pannone.

"Dopo le meravigliose stagioni inventate e realizzate da Gregoretti - dichiara Caria - prima la scomparsa del grande Ugo, poi la pandemia avevano compresso le belle potenzialità di questo festival davvero unico nel suo genere. Oggi, felice e onorato di esserne il nuovo direttore artistico, surfando tra intelligenze artificiali e idiozie naturali, cercherò di proporre il meglio degli short film comici da tutto il mondo nel contesto di una manifestazione che esalti la passione per la settima arte e i suoi segreti." "Il 'Comicron'- ha detto il sindaco Testa - organizzato dalla Pro Loco di Pontelandolfo con il patrocinio del Centro Studi Ugo Gregoretti e del Comune, rappresenta un appuntamento di pregio e oramai imprescindibile. La gratitudine mia personale e della gente di Pontelandolfo al compianto maestro, nostro concittadino onorario, sarà eterna".



