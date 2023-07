Circum: guasto a linea aerea forse provocato da un volatile

''Da una prima e più approfondita analisi delle foto e dei filmati raccolti durante le attività di assistenza e soccorso al treno fermo a Pompei Villa dei Misteri, si evidenzia la presenza di un corpo estraneo al veicolo. In particolare l'elemento estraneo è rappresentato dal corpo di un volatile carbonizzato, posto immediatamente vicino al limitatore di sovratensione interessato dall'evento''.

L'evento in questione è il problema alla linea aerea della Circumvesuviana verificatosi alla stazione di Pompei Villa dei Misteri lunedì scorso, che provocò l'interruzione per buona parte della giornata della circolazione ferroviaria lungo la tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, costringendo anche i passeggeri di un treno a scendere dal convoglio fermo a causa del guasto e a proseguire a piedi lungo i binari per raggiungere la stazione più vicina.A spiegarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota sottolinea come l'inconveniente ''potrebbe aver innescato l'arco elettrico che ha poi generato gli eventi visibili dal video diffuso sui media, complici le elevate potenze in gioco e le temperature registrate in questi giorni''.

L'azienda di trasporti spiega anche che ''la commissione d'inchiesta è al lavoro per definire con precisione il tutto''.





