Via da casa da 7 giorni, trovato a Napoli da soldati Esercito

Una pattuglia dell'Esercito che opera con il Raggruppamento Campania nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", nelle vicinanze di Porta Nolana, a Napoli, ha notato un ragazzo che camminava in apparente stato confusionale.

I militari si sono avvicinati per prestare assistenza e chiedere se avesse bisogno di aiuto. Il ragazzo ha chiesto di poter contattare i genitori telefonicamente che riferivano al personale dell'Esercito che il 23enne si era allontanato dalla residenza familiare in provincia di Salerno da circa una settimana.

I militari hanno immediatamente chiesto l'intervento del servizio sanitario del 118 e delle forze di polizia, che giunti sul posto, hanno identificato il ragazzo e portato presso il locale Commissariato dove si è ricongiunto con i genitori.





