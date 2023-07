Vanessa Scalera a Giffoni, 'per me recitare è tutto'

L'energia e la forte personalità di Vanessa Scalera riscaldano il primo giorno del Festival di Giffoni. L'attrice parla dell'"irripetibile" Eduardo De Filippo: "Sono felice di aver interpretato Filumena Marturano", e tornerà a vestire i panni di un personaggio del drammaturgo partenopeo nella versione televisiva di Napoli Milionaria. Quanto a personaggi femminili dalla forte personalità, confessa che non le spiacerebbe un incontro televisivo crossover tra la 'sua' Imma Tataranni, Lolita Lobosco e Mina Settembre, "tutte donne dal carattere molto forte ed incisivo". Per Vanessa Scalera recitare è vita: da quando aveva solo pochi anni già voleva fare questo mestiere. "Per me la recitazione è tutto" aggiunge e nel ripercorrere le tappe fondamentali della sua carriera descrive Massimiliano Gallo (suo partner sia in Imma Tataranni che in Filumena Marturano e anche nel prossimo Napoli Milionaria) come "un attore generoso e raro". Alla domanda sull'essere e sentirsi "indispensabili", tema principale del Festival, Vanessa Scalera dichiara che per lei "è indispensabile l'incontro con il regista e con l'attore" poiché solo grazie a questo incontro magico l'attrice riesce a dare il meglio di sé. E, aggiunge, "scelgo in base alla storia e non in base al ruolo": il suo prossimo lavoro (il titolo è strettamente riservato) sarà infatti un progetto corale.



