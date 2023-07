Smottamento su spiaggia vietata ai bagnanti a Procida, un ferito

Un uomo di 63 anni, che si trovava su una spiaggia chiusa al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi, è stato investito da un piccolo smottamento e si trova ora ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita. E' accaduto intorno alle 19 a Procida, lungo l'arenile in località Ciraccio, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Poco prima era avvenuto lo smottamento dal costone a ridosso della spiaggia, con caduta di polveri e pietre che hanno colpito il turista, proveniente da Afragola (Napoli).

L'uomo è stato trasferito in ospedale cosciente, per gli accertamenti medici del caso.

L'area dove è avvenuto lo smottamento era già interdetta al transito e alla balneazione per pericolo caduta massi con ordinanze del Comune di Procida e della Capitaneria di Porto.





