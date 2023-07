Metsola ai giovani di Giffoni, fate crescere ovunque l'Europa

In attesa dell'apertura ufficiale di #Giffoni53, questo pomeriggio a Giffoni Valle Piana, arriva il videomessaggio di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo: "Divertitevi - è l'invito rivolto ai Giffoner - siate aperti, discutete, fate domanda, portate a casa un po' di Europa e fatela crescere ovunque torniate".

"Giovani dell'Europa e del mondo - dice Metsola - vi ritrovate qui nella bellissima Campania e siete il cuore pulsante di un'edizione, la numero 53, di questo festival fatto di cinema, creatività e condivisone. I film in gara raccontano storie di chi vuole trovare il suo posto nel mondo, un mondo fatto di sfide, come quelle degli ultimi anni, una pandemia globale, una guerra di aggressione nel nostro continente, una crisi energetica, l'inflazione, la guerra informatica, il tutto mentre l'orologio dell'emergenza climatica continua a ticchettare".

"Sono orgogliosa dei risultati che la nostra Unione Europea ha raggiunto. Ci siamo uniti per difendere i nostri valori, abbiamo creato posti di lavoro, siamo rimasti fermi quando la libertà e la giustizia sono state minacciate nel modo più brutale. Questa è l'Europa promessa alla mia generazione, questa è l'Europa che dobbiamo consegnare alla prossima generazione, a voi. Questo non significa che l'Unione Europea sia perfetta, anzi. Il mondo sta cambiando e noi non possiamo avere paura del cambiamento. Per questo l'Europa ha bisogno della vostra partecipazione, per riconquistare il senso di speranza e di possibilità", ricorda Metsola.

"Tra un anno - ha aggiunto - voteremo per il nuovo Parlamento Europeo che deve continuare a dare risultati e potrà farlo solo se continuerà ad essere una casa per tutti. Quindi siete voi che potete tracciare la traiettoria del futuro dell'Europa. Siete la mia voce, la voce dei miei colleghi, la voce di ogni cittadino europeo. Nonostante le numerose sfide, io sono ottimista, sono piena di speranza e quando guardo ai giovani di tutta Europa e nel mondo so che il futuro è brillante".



