E' stata investita da un tir mentre faceva jogging ed ora è ricoverata in gravi condizioni. E' avvenuto a Marigliano, in provincia di Napoli.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti sulla Variante bis insieme al personale del 118, sembra che il camionista si sia fermato ed abbia anche chiesto soccorsi. La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Nola in codice rosso.



