Diana Del Bufalo a Giffoni, ora imparo ad amare la mia unicità

"Sarò Maddalena, una ragazza insicura che imparerà ad amare la sua unicità". Diana Del Bufalo, ospite oggi del Giffoni Film Festival, anticipa i suoi programmi per la prossima stagione, che la vedrà dividersi tra teatro e televisione. L'attrice ha da poco terminato le riprese di "Pensati sexy" una commedia original Prime Video di cui è protagonista, diretta da Micaela Andreozzi che uscirà nel 2024.

"Io, 'patatona', imparerò a sentirmi sexy, grazie alla complicità di un'amica e, soprattutto, al cambiamento che partirà da dentro". Nel cast del film anche Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi.

Dal prossimo ottobre, invece, sarà in tournée con il musical "Cabaret" insieme ad Arturo Brachetti, per la regia di Luciano Cannito, "In un tripudio di costumi e musica dove potrò mettere a frutto le mie doti". "È da tutta la vita che studio musica - ha affermato Del Bufalo, figlia di un soprano - Sono molto fortunata, perché i ruoli che interpreto spesso mi permettono di dare sfogo a tutte le mie passioni insieme". Attrice, conduttrice, cantante, doppiatrice: "Ho sempre desiderato lavorare nel mondo dello spettacolo, avevo solo bisogno di cogliere l'occasione giusta", ha affermato. Sono trascorsi un po' di anni dalla decima edizione di Amici di Maria De Filippi che l'ha vista protagonista in qualità di cantante, ma il ricordo è sempre vivido "Il talent è stata un'esperienza stupenda che rifarei cento volte, perché mi ha aperto le porte del sogno che coltivavo sin da bambina. Le mie passioni mi hanno resa invincibile". Eppure, c'è qualcosa che ancora vorrebbe realizzare: "Partecipare a una produzione americana. Parlo molte lingue, la mia ambizione è giustificata".



