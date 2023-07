Il Napoli ha battuto 6-1 in una partita amichevole disputata nello stadio di Carciato i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Le reti sono state segnate da Politano su calcio di rigore, Vergara, Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera, mentre per l'Anaune è andato a segno Biscaro su calcio di rigore.

Si è trattato del primo impegno per la squadra di Ruudi Garcia il quale ha schierato prevalentemente ragazzi della formazione 'Primavera'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA