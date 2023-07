Area demaniale occupata abusivamente a Mergellina, due denunce

Un'area demaniale sulla banchina del porticciolo di Mergellina era stata occupata abusivamente da due uomini che la utilizzavano come base per l'attività di noleggio di imbarcazioni da diporto. Lo hanno scoperto gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale del nucleo di pg della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli durante i controllo contro i fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo. I due, di 28 e 65 anni, sono stati denunciati, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione, per abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea, abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata, mentre l'area occupata abusivamente è stata sottoposta a sequestro.



