Unione industriale Napoli,intesa con Banca Popolare Commerciale

Finanziamenti per la liquidità, gli investimenti e lo smobilizzo dei crediti commerciali delle imprese a condizioni vantaggiose. Commissioni a costi ridotti.

Accelerazione dei tempi di delibera della concessione dei finanziamenti. Sono alcuni dei trattamenti preferenziali accordati alle aziende iscritte all'Unione Industriali Napoli in base alla convenzione con la Banca Popolare Commerciale siglata oggi a Ottaviano, presso la sede dell'istituto statale "Luigi De' Medici".

Firmatari: il presidente di Unione Industriali Napoli e quello del Gruppo Piccola Industria dell'associazione imprenditoriale, Costanzo Jannotti Pecci e Guido Bourelly, e la presidente della Banca Popolare Commerciale, Giuseppina Nappo.

La definizione dell'accordo è avvenuta nel corso del primo Consiglio Direttivo Itinerante, con cui il Gruppo Piccola Industria ha avviato una nuova modalità di confronto con la base associativa, finalizzata a rafforzare la partecipazione degli iscritti alla vita dell'Unione Industriali.

In questo scenario si inserisce anche la costituzione dei nuovi Raggruppamenti territoriali di Unione Industriali Napoli.

Si tratta di organismi nati per agevolare il dialogo tra le imprese e gli enti locali, nonché per consolidare le strategie dell'Unione per la promozione economica e sociale dell'area.





