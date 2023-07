Pivio e Aldo De Scalzi firmano la musica del film di Bisio

Esordio alla regia per Claudio Bisio.

Il film - tratto dall'omonimo libro di Fabio Bartolomei edito da e/o - è una coproduzione italo francese e s'intitola 'L'ultima volta che siamo stati bambini' e sarà presentato il 20 luglio in anteprima al Giffoni Film Festival. La colonna sonora è firmata da Pivio e Aldo De Scalzi che hanno dichiarato: "Nel nostro percorso artistico avevamo già incrociato Claudio Bisio in veste di autore in particolare col film 'Si può fare' - per la regia di Giulio Manfredonia - che ci aveva permesso di ottenere la candidatura al David di Donatello per le migliori musiche. In questo caso però abbiamo potuto collaborare con lui avendolo al nostro fianco come regista. E si è trattato di un incontro davvero speciale perché da subito si è creato un contesto di vera complicità". Il film racconta la storia di quattro piccoli amici, nell'estate del 1943 a Roma. Quando uno di loro viene portato via dai tedeschi durante il rastrellamento del Ghetto, gli altri tre si mettono in viaggio, in segreto, in un'Italia stremata dalla guerra per tentare di liberarlo. Si imbatteranno in soldati allo sbando, disertori, truppe di tedeschi occupanti, dolore, disperazione, povertà. Pivio e Aldo De Scalzi per questo film hanno scelto un suono popolare con reminiscenze klezmer e hanno inserito citazioni nascoste di canzoni dell'epoca. 'L'ultima volta che siamo stati bambini' arriverà inoltre il 9 settembre al Festival della Comunicazione di Camogli e uscirà in sala il 12 ottobre distribuito da Medusa Film.



