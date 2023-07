Pistola, munizioni e droga in casa: arrestato nel Napoletano

Una pistola calibro 7,65 e 33 munizioni dello stesso calibro, trovati in un' abitazione di Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia (Napoli) a un 24enne che è stato arrestato.

Si tratta di un giovane già noto alle forze dell'ordine trovato anche in possesso di sostanza stupefacente.

I militari hanno trovato dapprima 26 munizioni calibro 7,65 e, successivamente, all'interno di una busta della spazzatura, una pistola Beretta dello stesso calibro, perfettamente oleata con matricola abrasa e completa di caricatore con 7 cartucce.

Arma, munizioni e droga sono stati sequestrati mentre il 24enne è stato accompagnato nel carcere di Napoli Poggioreale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA