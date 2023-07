Palazzo crollato: istituita unità mobile dei vigili del fuoco

Una sala operativa mobile per sovraintendere alle operazioni legate al crollo della palazzina avvenuto domenica tra corso Umberto I e vico Pizza a Torre del Greco, ma soprattutto per permettere alle persone evacuate di poter rientrare, se possibile, nelle loro abitazioni il tempo utile per prelevare in totale sicurezza e rigorosamente accompagnati gli oggetti di prima necessità. E' stata istituita oggi dai vigili del fuoco a ridosso dell'area dove tre giorni fa si è verificato il cedimento nel quale sono rimaste ferite tre persone.

Si tratta di una struttura che funge da "appoggio logistico" anche per favorire le attività di movimentazione delle macerie a seguito delle ispezioni del consulente tecnico nominato dalla Procura di Torre Annunziata, che oggi ha ripreso il proprio lavoro dopo il primo accesso effettuato ieri.

L'iniziativa dei vigili del fuoco è stata molto apprezzata, visto che a causa del crollo sono quasi quindici le palazzine sgomberate per ragioni di sicurezza, con circa 120 persone che da più di tre giorni sono costrette a vivere fuori dai loro appartamenti. Le persone che possono rientrare per recuperare generi indispensabili, si fanno identificare al punto mobile e, qualora ciò sia possibile, viene consentito loro di rincasare anche se per pochi minuti nei loro appartamenti, accompagnate da personale specializzato. Stessa procedura vale anche per i residenti di vico Pizza, dove però le operazioni sono possibili solo dalle 16 alle 18, il tempo messo a disposizione dal proprietario dell'abitazione della quale occorre servirsi per accedere al resto degli immobili, palazzi dove prima del crollo si poteva accedere dalla traversa cieca di corso Umberto I, ora ostruita dalle macerie.



