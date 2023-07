Napoli: vandalizzata la targa dedicata a Marcello Torre

"A poca distanza dal Palazzo di Giustizia di Napoli, è stata vilmente imbrattata la targa nella piazza che ricorda Marcello Torre, il sindaco gentile che nella sua Pagani ostacolò a prezzo della vita la camorra di Raffaele Cutolo". E' quanto riferisce in una nota Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Napoli.

"Mi sono immediatamente attivato - spiega Acampora - perché si ponga rimedio a questo scempio da parte di criminali, ho sentito telefonicamente e ringrazio l'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Laura Lieto per la disponibilità a intervenire in tempi rapidi.

E' necessario restituire subito il giusto decoro a un simbolo di legalità, in memoria di un grande uomo delle istituzioni".

"Questa risposta rappresenta un piccolo e doveroso segno per ricordare ai vandali che l'esempio di questi martiri va ricordato e difeso sempre, per rendere la politica, la società e la nostra città una luogo migliore - sottolinea Acampora - la parte giusta va difesa partecipando, spendendosi nelle piccole e grandi battaglie della politica, e denunciando senza sconti tutti quei gesti che vorrebbero scoraggiarci. Sia chiaro - prosegue - che questi atti infami non faranno che rilanciare la memoria e l'impegno nel nome delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Ed è tanto più importante ricordarlo a loro e a noi stessi in una giornata come questa, nel ricordo di un altro eroe dello Stato come Paolo Borsellino".



