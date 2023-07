Calcio: Napoli, parte la campagna abbonamenti

Il Napoli lancia sul proprio sito la campagna abbonamenti per il prossimo Campionato. "Nella stagione 2022/2023 sono corsi al Maradona oltre un milione di tifosi per seguire le nostre cavalcate in Italia e in Europa. In numerose occasioni - si legge nell'annuncio - trovare un biglietto per assistere alla partita dallo stadio è stato molto difficile. Assicurati il tuo posto al Maradona a partire dal 21 luglio, acquista il tuo abbonamento per tutta la stagione".

La campagna abbonamenti parte riservando i primi giorni a tutti gli abbonati 2022/23, che potranno godere della promozione "Campioni" ed esercitare un diritto di prelazione sul proprio posto, con uno sconto sul prezzo intero dell'abbonamento. Per loro le agevolazioni sono valide fino a tutto il primo agosto, quando inizierà la vendita libera aperta a tutti. Il Napoli spiega che sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera sarà possibile seguire la squadra per tutta la stagione a partire da 14 euro a partita. "Noi vi vogliamo sempre al nostro fianco - scrive la società ai tifosi - perché solo grazie al vostro supporto possiamo difendere il titolo italiano e lottare per migliorare il nostro risultato in Europa".

Due le tipologie di abbonamento: una versione full per 23 gare e una 'Italia' per 20. Restano le tariffe agevolate ai tifosi under 14 con il 50% di sconto, mentre arriva la tariffa Under 30, con uno sconto del 20%, mentre per i tifosi over 65 c'è lo sconto del 15%. Tutti i prezzi sono sul sito web del Napoli. Dopo la stagione del successo il Napoli introduce maggiori agevolazioni ma alza i prezzi: lo scorso anno solo per il campionato un posto in curva settore superiore costava 305 euro, quest'anno 350.



