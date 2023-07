A 72anni dalla strage della cava, i sindacati ricordano vittime

I segretari generali di Cgil Cisl e Uil Caserta, Sonia Oliviero, Giovanni Letizia e Pietro Pettrone, hanno ricordato a Sant'Angelo in Formis, frazione di Capua (Caserta), gli otto lavoratori caduti nella strage della cava, nel 1951, quando franarono blocchi e pietra calcarea.

Presenti anche la vice sindaca di Capua Marisa Giacobbone, don Franco Duonnolo, i parenti delle vittime cin cittadine e i cittadini di Sant'Angelo in Formis. Commosse le testimonianze dei parenti e della comunità religiosa che li ha assistiti sin dal primo momento, e del sindacato che anche all'epoca ha rivendicato il riconoscimento delle vittime come morti sul luogo di lavoro. "A 72 anni dall'evento drammatico in questo territorio si continua a morire di lavoro" denuncia Sonia Oliviero. "Si tratta di una strage inaccettabile, che deve chiamare alla responsabilità e all'intervento le istituzioni e gli organi preposti alla tutela. Ricordare le vittime del lavoro sfruttato, ci impegna ancora una volta nel contrasto allo sfruttamento e alla rivendicazione del rispetto delle norme in termini di salute e sicurezza, a partire dalla prevenzione e formazione. Basta morti sul lavoro", conclude la sindacalista della Cgil.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA