Si rivota a Solofra, l'esito torna incerto

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar e dispone la ripetizione del voto in due sezioni del comune di Solofra, in provincia di Avellino. Lo ha disposto il collegio presieduto da Francesco Frigida, composto da Antonella Manzione e Giancarlo Carmelo Pizzuto.

Il ricorso, dopo che il Tar della Campania aveva stabilito il ritorno alle urne degli elettori della sola sezione numero tre, è stato riproposto al Consiglio di Stato da Antonio D'Urso anche per ripetere le operazioni di voto nella quinta sezione: nelle elezioni amministrative della primavera dell'anno scorso, D'Urso venne sconfitto dall'attuale sindaco Nicola Moretti per 83 voti.

Alle urne torneranno circa 2.500 aventi diritto iscritti nelle due sezioni. Dati i margini molto esigui del distacco tra i due candidati (senza i voti della quinta sezione, D'Urso era in vantaggio di tre voti su Moretti, ndr) la ripetizione del voto non ha un esito scontato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA