Palazzina crollata, parte delle macerie sotto sequestro

È terminato da pochi minuti il primo sopralluogo a corso Umberto I a Torre del Greco, luogo dove domenica mattina si è verificato il crollo di una palazzina di tre piani nel quale sono rimaste ferite tre persone, da parte di Nicola Augenti, il consulente tecnico incaricato dalla Procura di Torre Annunziata per effettuare i rilievi tecnici irripetibili.

Dopo le verifiche del caso, si è deciso di sequestrare una parte delle macerie, quelle ritenute dal consulente utili per il prosieguo delle indagini. Le macerie giudicate d'interesse saranno custodite in un'area individuata di concerto col Comune, le restanti saranno invece smaltite in modo da liberare progressivamente la strada (ancora chiusa al traffico) e permettere ove possibile alle famiglie di tornare negli immobili non ritenuti pericolanti.



