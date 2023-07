Ordinanza anti sbarco allo Scoglio delle Sirene a Capri

Dal 21 luglio al 31 agosto sarà vietato l'attracco presso il mini approdo dello 'Scoglio delle Sirene', nella baia di Marina Piccola, a Capri, a tutte le imbarcazioni commerciali adibite al "trasporto di persone". Lo prevede un'ordinanza del sindaco Marino Lembo, firmata di concerto con l'assessore alle Politiche del Mare Paola Mazzina e il consigliere comunale delegato all'urbanistica Enrico Romano.

Un'ulteriore stretta di vite, dunque, a tutela per la salvaguardia della zona e a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sia a mare che nelle zone veicolari circostanti.

Per le altre imbarcazioni, quali tender privati, quelle degli operatori locali e degli stabilimenti balneari vale il disciplinare di attracco con il distanziamento temporale, come previsto dall'ordinanza del 26 giugno scorso.

Il sindaco ha incaricato il responsabile del servizio demaniale del Comune di Capri di adottare ogni misura per garantire la corretta esecuzione dell'ordinanza firmata oggi. Ha demandato poi alla Polizia municipale ed agli altri agenti della forza pubblica di vigilare sull'osservanza del provvedimento.

Per chi viola l'ordinanza sono previste sanzioni dai 1.032 ai 3.098 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA