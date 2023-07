Mille neoassunti al Comune di Napoli, il benvenuto di Manfredi

Un apporto determinante allo sviluppo del territorio e della comunità cittadina: è il contributo che potranno dare i nuovi quasi mille assunti - 55 dirigenti e 837 dipendenti - inseriti nelle ultime settimane nell'organico del Comune di Napoli. Ne è certo il sindaco Gaetano Manfredi che questa mattina ha dato appuntamento a tutti loro al Palacongressi della Mostra d'Oltremare per un saluto di benvenuto. La procedura di selezione per 18 diversi profili professionali è stata avviata dal Comune di Napoli insieme a Formez Pa Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'agosto dello scorso anno e ha visto la partecipazione di 160mila candidati. "Il Comune di Napoli - ha affermato il sindaco Manfredi - aveva un patrimonio di personale molto ridotto.

Abbiamo inserito circa mille dipendenti tutti estremamente qualificati, che hanno superato prove di concorso assolutamente trasparenti. Un grande Comune ha alla base una grande amministrazione in grado di garantire i servizi agli utenti, di approntare la programmazione e di gestire i grandi investimenti del Pnrr. Una sfida che parte dall'energia delle tante nuove risorse di personale, con cui stiamo costruendo una nuova Napoli moderna ed efficiente". Presenti, tra gli altri, anche gli assessori Striano e Baretta, il capo di gabinetto e il direttore generale, i vertici della Mostra d'Oltremare, Maria Caputo e Remo Minopoli, la presidente del consiglio comunale Enza Amato, i consiglieri comunali Fucito, Savarese, Acampora, la presidente della IV municipalità Maria Canigli.



