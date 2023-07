Kim firma col Bayern, grazie Napoli tiferò sempre per voi

"Ciao, sono Kim Min-Jae e mando questo messaggio a tutti i tifosi di Napoli che hanno mostrato amore e sostegno". Così il difensore centrale sudcoreano comincia il suo messaggio di addio al club azzurro su Instagram nel giorno dell'ufficializzazione del suo passaggio al Bayern Monaco.

"Grazie - scrive Kim, mentre va un video della sua stagione in azzurro - a voi per lo scudetto riuscito a raggiungere dopo Maradona, 33 anni dopo. Voglio esprimere la mia gratitudine alla passione del club Napoli, di mister Spalletti, dei miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi del Napoli. Non conta dove vado, ricorderò sempre Napoli e tiferò per voi. Grazie. Forza Napoli sempre".

Kim arrivò a Napoli nell'estate scorsa, pagato 19 milioni dal club azzurro al Fenerbahce, scelto come erede di Koulibaly, passato al Chelsea per 40 milioni. Il Bayern Monaco in questi giorni ha esercitato la clausola nel contratto di Kim e versa 58 milioni al Napoli: il club azzurro ha incassato quindi 98 milioni tra i due centrali in 12 mesi. Kim ha giocato titolare 45 partite nella sua unica stagione con il Napoli, prendendo solo 5 cartellini gialli nella difesa migliore della serie A, con 28 gol subiti in 38 partite di campionato.



