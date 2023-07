Il fenomeno dei flussi migratori al Giffoni Festival

Manca ormai poco per la 53esima edizione di Giffoni Film Festival, in programma a Giffoni Valle Piana, dal 20 al 29 luglio. Tanti gli eventi collaterali organizzati all'interno della rassegna, come un intenso programma di attività di informazione e promozione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami).

Le attività del Fami saranno illustrate nel corso di un incontro che si terrà il prossimo 27 luglio nella Sala Blu - Impatto Giovani della Giffoni Multimedia Valley con inizio alle ore 12. All'incontro interverranno Valerio Valenti, prefetto e capo del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno) e Maria Forte, prefetto e vice capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, direttore Centrale per le politiche migratorie, autorità Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Non solo, dal 20 al 29 luglio, si terranno, presso il Village di #Giffoni53, tre diversi laboratori aperti a bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni. Le discipline scelte sono la scrittura creativa, il teatro e la musica. Per iscriversi ai laboratori basta cliccare sul sito www.giffoni.it e andare alla pagina dedicata al Fami.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA