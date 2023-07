Fiamme nel condominio di un assessore di Nola, due arresti

Incendiarono, lo scorso 10 maggio, lo scooter e un'auto in un cortile dove risiedeva un assessore del Comune di Nola: per questo, rende noto la Questura di Napoli, sono finiti ai domiciliari Giuseppe Venuso e Giuseppe Esposito.

Secondo quanto ricostruito, i due cosparsero di liquido infiammabile un'autovettura e un motociclo Piaggio Scarabeo, e danneggiarono anche i contatori Enel, le tubazioni di adduzione dell'acqua, dell'impianto elettrico, dei contatori del gas città e delle tubazioni di acque nere.

Nello specifico, Giuseppe Venuso aveva chiesto a Esposito dietro pagamento di 10 euro, di appiccare il fuoco ai veicoli fornendogli il liquido infiammabile.

Le indagini del commissariato di Nola, coordinate da Sarah Caiazzo, sostituto procuratore di Nola, sono state poste in essere grazie anche alla visione di tutti i sistemi di video sorveglianza presenti nella zona.



