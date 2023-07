Controlli a Marechiaro,2 denunce per occupazione suolo demaniale

Continuano i servizi a largo raggio a Marechiaro, a Napoli, da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli che insieme al personale della capitaneria di porto hanno denunciato due persone per occupazione di spazio demaniale.

I militari hanno sequestrato 32 sedie sdraio in legno, 49 lettini in plastica e 3 ombrelloni.

Sequestrato anche un frigo bar e diverse attrezzature visto che i due denunciati avevano pensato bene di offrire ai bagnanti non solo un servizio spiaggia ma anche bevande fresche.



