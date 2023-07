Ciarambino, legge su ecomusei promuove nostro patrimonio

"Questa è una legge importante perché mette un tassello significativo nel recupero, nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale, dell'identità ricca e molteplice delle aree della Campania. Se un museo tradizionale espone una collezione, un ecomuseo esprime la produzione culturale di una comunità, è diffuso sul territorio, parla a una popolazione: dietro a ogni ecomuseo c'è un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura dei suoi luoghi riconoscendo, valorizzando e fruendo del suo patrimonio culturale inteso non solo in senso fisico, ma anche come tradizioni e storia della popolazione che ci vive".

Esordisce così Valeria Ciarambino, consigliere del gruppo Misto e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, prima firmataria della legge regionale n. 13 "Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania" approvata lo scorso 27 giugno e presentata oggi in Consiglio regionale.

All'incontro hanno preso parte, oltre al consigliere regionale Tommaso Pellegrino, i rappresentanti di alcuni degli ecomusei già costituiti in Campania: il Moss di Scampia, quello della Valle delle orchidee e delle antiche coltivazioni di Sassano, l'ecomuseo Terra Felix di Succivo e quello del territorio Aurunco; e di quelli in fase di costituzione come l'ecomuseo dei Picentini e quello del Bussento. "Ho voluto presentare questa legge insieme a loro, che sono gli ispiratori nei fatti di questo intervento normativo: iniziative 'dal basso' sviluppatesi nel corso degli anni su tutto il territorio regionale - ha spiegato - Come spesso accade, la realtà arriva prima della norma, e la norma interviene quasi a prendere atto di istanze già espresse e concretizzate dalle comunità. Tutte queste esperienze hanno reso necessario un riconoscimento formale, di carattere legislativo, in grado anche di uniformare gli standard qualitativi delle realtà già presenti e di quelle che nasceranno in futuro. Da oggi la valorizzazione e la conservazione delle tradizioni, dei più bei siti paesaggistici e culturali e di ogni bene materiale e immateriale di cui la nostra regione dispone, passerà anche per il contributo degli ecomusei".



