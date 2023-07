Carabinieri Vallo della Lucania,da oggi c'è Reparto territoriale

Da oggi la Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania (Salerno) è stata ufficialmente elevata a Reparto Territoriale Carabinieri ed il nuovo Comando ha ora ubicazione nel moderno stabile di via De Hippolytis, nei pressi del palazzo di giustizia, in posizione strategica rispetto agli uffici giudiziari, al centro abitato ed alle principali vie di collegamento. E' stato siglato oggi il verbale di consegna dell'immobile all'Arma dei Carabinieri dalla società "Euro Carrato" con l'intervento della Prefettura di Salerno ed il Provveditorato Opere Pubbliche Campania sezione di Salerno.

È il terzo Reparto Territoriale Carabinieri della regione Campania unitamente a quello di Mondragone (Caserta) e Nocera Inferiore (Salerno), tutti dislocati in aree caratterizzate da maggiore impegno operativo.

Difatti, per garantire un più articolato controllo del territorio, il Reparto Territoriale, che ha alle dipendenze 13 Stazioni Carabinieri con competenza sui 29 comuni del circondario, ha avuto il potenziamento degli organici della sezione operativa e di quella radiomobile, nonché della centrale operativa.

Al tenente colonnello Sante Picchi, già comandante della Compagnia di Vallo della Lucania, è stato affidato il comando del Reparto territoriale con il compito di assicurare l'ottimale vigilanza del vasto territorio cilentano, che consenta alla comunità di percepire la vicinanza dei Carabinieri e maggior sicurezza.



