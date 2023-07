Calcio: Osimhen a Dimaro, colloquio Calenda-De Laurentiis

Victor Osimhen è giunto a Dimaro, entrando in campo nel ritiro applaudito dalle migliaia di tifosi napoletani che lo attendevano nella preparazione in corso in Friuli.

Il capocannoniere della scorsa stagione è arrivato insieme al suo procuratore Roberto Calenda che ha avuto una riunione di poco più di un'ora con il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis: un colloquio basato proprio sulle trattative in corso per un rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli.

Attualmente l'attaccante nigeriano ha un contratto fino al 2025 quindi se dovesse non rinnovare potrebbe anche andare via gratis nell'estate a contratto scaduto. De Laurentiis al momento ascolta solo offerte di acquisto superiori ai 150 milioni di euro, che non sono arrivate, ma dall'altra parte punta anche al rinnovo alzando il contratto di Osimhen e portandolo ad almeno 6,5 milioni netti l'anno. La trattativa è in corso ma anche il mercato procede, restano aperte entrambe le situazioni, ma da oggi Osimhen può allenarsi di nuovo con il Napoli e conoscere personalmente il nuovo tecnico azzurro Garcia.

Oggi a Dimaro sono giunti tra gli applausi anche il capitano Giovanni Di Lorenzo e la stella Kvaratskhelia, oltre al regista azzurro Lobotka. Il Napoli si completa e Garcia comincia a costruire davvero la stagione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA